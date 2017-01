ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவு பெருகுகிறது... பாரீஸில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாபெரும் போராட்டம்

பாரீஸ் நகரில் வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து தமிழர்கள் போராட்டம் நடத்தவுள்ளனர்.

English summary

France based Tamils are planning for a protest in support of Jallikattu in Paris on sunday.