துபாய் ஈமான் அமைப்பின் சார்பில் இலவச மருத்துவ முகாம்!

துபாய் ஈமான் அமைப்பின் கராமா பகுதியில் நாளை இலவச மருத்துவ முகாம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Free medical check up will be held in Karama, Dubai tomorrow. This medical check up will be held in we care medical center at Karama.