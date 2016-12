பிரான்ஸ் கிறிஸ்துமஸ் திருவிழா.. தாண்டியா பாடலுக்கு பிரெஞ்சு பெண்கள் கலக்கல் டான்ஸ்-வீடியோ

பிரான்ஸில் கிறிஸ்துமஸ் திருவிழாவை முன்னிட்டு நடைபெற்ற கலைநிகழ்ச்சியில் பிரெஞ்சு பெண்கள் தமிழ் சினிமா பாடலுக்கு தமிழகத்தின் பாரம்பரிய நடனங்களில் ஒன்றான கோலாட்டத்தை ஆடினர். இதனை ஏராளமானோர் கண்டுகளித்தனர

English summary

Concert held for Christmas festival in France. French women danced one of the traditional dances of Tamil Nadu, for the Tamil film song. Many people enjoyed it.