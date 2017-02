அதிர்ந்து கூட பேசாதவர்... அமெரிக்காவில் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட இந்தியர் குறித்து நண்பர்கள் உருக்கம்

அமெரிக்க பாரில் இந்திய பொறியாளர் சுட்டுகொல்ப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Srinivasa Kuchibhotla was shot dead in Kansas after he was told, "Get out of my country," on Wednesday. Originally from Hyderabad, Srinivasa was an aviation engineer at the Olathe-based technology company Garmin.