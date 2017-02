பாகிஸ்தான் ஹோட்டலில் ஜெனரேட்டர் வெடித்து விபத்து.. சாப்பிட வந்த 7 பேர் பலி

பாகிஸ்தான் நாட்டில் லாகூரில் நிகழ்ந்த ஒரு உணவகத்தில் இருந்த ஜெனரேட்டர் வெடித்ததில் 7 பேர் பலியாகியுள்ளனர்.

English summary

Generator blasted in defence area of Pakistan's Lahore, 7 were died, 18 were injured.