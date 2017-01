ஜல்லிக்கட்டுக்கு கடல் கடந்தும் பெருகும் ஆதரவு.. ஜெர்மனியில் பேரணி நடத்திய தமிழர்கள்

ஜெர்மனி நாட்டின், பிராங்பேர்ட் நகரில் தமிழ் பெண்களும், ஆண்களும் பதாகைகளை ஏந்தியபடி ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக பேரணி நடத்தியுள்ளனர்.

English summary

Germany Tamil people supporting Jallikattu and enter streets to show their support to a cause.