ஆப்கானிஸ்தான் டிவி நிலையத்தில் கடும் துப்பாக்கிச் சண்டை

ஆப்கானிஸ்தான் ரேடியோ, டிவி நிலையத்தில் ராணுவத்தினருக்கும் தீவிரவாதிகளுக்குமிடையே கடுமையான துப்பாக்கிச் சண்டை நடந்து வருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Armed assailants reportedly stormed the compound of National Radio Television in Afghanistan in Jalalabad in Nangarhar. Afghan forces are engaged in heavy gun battle with militants.