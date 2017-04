விசா கொள்கையில் அமெரிக்கா திருத்தம்.. கம்ப்யூட்டர் புரோகிராமர்களுக்கு இனி எச்-1 பி விசா இல்லை

இந்திய நிறுவனங்களுக்குத்தான் அதிகப்படியான பாதிப்பு ஏற்படும். அதிக ஊதியத்திற்கு அமெரிக்க பணியாளர்களை நியமித்தால் அது இந்த நிறுவனங்களின் லாபத்தில்தான் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.

English summary

The US Citizenship and Immigration Services (USCIS), which runs and regulates the H-1B visa programme for high-skilled foreign workers, has changed the that its officers will be required to determine when clearing petitions.