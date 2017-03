எச்.1பி விசா தற்காலிக நிறுத்தம்.. இந்தியர்களுக்கு கடும் பாதிப்பு!

எச்.1பி விசா தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக அமெரிக்கா அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது. இதனால் ஐ.டி. நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் இந்தியார்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Story first published: Sunday, March 5, 2017, 9:54 [IST]

USA announced that H-1B visas have suspended from April 3 for 6 months.