உன் தலையில தீயை வைக்க என்பது இதுதான் போல!

நண்பர்களுடன் பேசும் போது ஒருவரின் நம்பிக்கைக்கு எதிரான நாம் பேசினால் அந்த நண்பர் உன் தலையில் நெருப்பை அள்ளிக் கொட்ட என்று நம்மை திட்டுவார். ஆனால் நிஜமானால் எவ்வாறு இருக்கும்?

English summary

In Hair cutting shop in Pakistan, an hair stylist Shafqat Rajpoot cuts hair using flame. He says it never touches the scalp of customer and very safe to use.