பாத்ரூம், டாய்லெட், கார் பார்க்கிங், மொட்டை மாடியில் தங்கும் பணிப்பெண்கள்.. ஹாங்காங் கொடுமை

ஹாங்காங்கில் பணிப்பெண்களை, கழிவறை, சரக்கு குடோன் போன்றவற்றில் தங்கச் சொல்லி கொடுமைப்படுத்தப்படுகின்றனராம்.

Story first published: Sunday, May 14, 2017, 13:25 [IST]

English summary

Domestic workers in Hong Kong are being forced to sleep in toilets, tiny cubbyholes, and on balconies, activists found in an investigation.