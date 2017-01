ரஷ்யாவுடன் தொடர்பு வைத்திருந்தேனா? ட்ரம்ப் மறுப்பு

ரஷ்யாவுடன் தனக்கு எந்தவித வியாபார தொடர்பும் இல்லை என்று திட்டவட்டமாக டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

I have no dealing with Russia, says U.S. President-elect Donald Trump