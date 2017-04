பெண்ணுடன் உறவு... 15 வயது சிறுவனின் ஆணுறுப்பை நறுக்கி, கண்ணைத் தோண்டிய கொடூரம்!

பெண்ணுடன் உறவு வைத்ததாக 15 வயது சிறுவனின் ஆணுறுப்பை துண்டித்து, கண்ணை தோண்டியெடுத்த சம்பவம் பாகிஸ்தானில் நடந்துள்ளது.

Thursday, April 13, 2017, 11:45 [IST]

A 15 years old boy had illegal relationship with a girl. On knowing this, girl's father cut the boy's private organ and his eyes. Police arrested 5.