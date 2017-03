மகிழ்ச்சியான நாடுகளின் பட்டியல்.. முதலிடத்தில் நார்வே.. இந்தியாவுக்கு எத்தனையாவது இடம் தெரியுமா?

உலகளவில் மகிழ்ச்சியான நாடுகளின் பட்டியலில் நார்வே முதலிடத்தையும் டென்மார்க் இரண்டாமிடத்தையும் பிடித்துள்ளது.

English summary

In the World Happiness Report 2017, Norway stood at the top slot, followed by Denmark and Iceland. India ranks at 122 in the list of happiest countries.