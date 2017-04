அமெரிக்க செனட் தேர்தல்.. ட்ரம்ப் கட்சி சார்பில் இ-மெயில் கண்டுபிடித்த தமிழர் சிவா ஐயாத்துரை போட்டி

அமெரிக்காவில் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள செனட் சபை உறுப்பினர் தேர்தலில் குடியரசுக் கட்சியின் சார்பில் மாசாசூசெட்ஸ் மாகாணத்தில் சிவா ஐயாத்துரை போட்டியிட முடிவு செய்துள்ளார்.

English summary

Prominent Boston-based Indian-American entrepreneur, VA Shiva Ayyadurai will challenge powerful Democratic Senator and liberal icon Elizabeth Warren in the Senate race next year from the US state of Massachussets.