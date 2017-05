பாக். மரண தண்டனை விதித்த குல்பூஷண் ஜாதவ் வழக்கு- சர்வதேச நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு

பாகிஸ்தானால் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட இந்திய கடற்படை அதிகாரி குல்பூஷன் ஜாதவின் வழக்கில், சர்வதேச நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு வழங்கவுள்ளது.

English summary

After hearing arguments from India and Pakistan earlier this week, the International Court of Justice will today deliver its verdict on the Kulbhushan Jadhav a former Indian Navy officer death sentence.