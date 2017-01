ஈரானின் முன்னாள் அதிபர் அக்பர் ஹஷேமி ரப்சஞ்சானி மரணம்... தலைவர்கள் அஞ்சலி

ஈரானின் முன்னாள் அதிபர் அக்பர் ஹஷேமி ரப்சஞ்சானி தனது 82வது வயதில் மரணம் அடைந்தார். ஈரானில் இஸ்லாமிய குடியரசை நிறுவியவர்களில் மிக முக்கியமானவராக விளங்கியவர் இவர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Iran's ex-President Akbar Hashemi Rafsanjani died at the age of 82.