ஐஎஸ்ஐஎஸ் தீவிரவாதிகளுக்கு பலத்த பின்னடைவு.. மொசூல் நகரை மீட்டது ஈராக் ராணுவம்

பாக்தாத்: ஐஎஸ்ஐஎஸ் தீவிரவாதிகளிடமிருந்து மொசூல் நகரை மீட்டுள்ளது ஈராக் ராணுவம்.

கடந்த 2014ம் ஆண்டு முதல், திடீரென பிரமாண்டம் காட்டிய, ஐஎஸ்ஐஎஸ்ஐ தீவிரவாதிககள், ஈராக்கில் பல்வேறு பகுதிகளை கைப்பற்ற ஆரம்பித்தனர். அவர்களுக்கு எதிராக ஈராக் ராணுவம் கடுமையாக போராடி வந்தது.

இந்நிலையில் ஈராக்கில் முக்கிய நகரான மொசூல் நகரை கடந்த 9 மாதங்களுக்கு முன்பு ஐஎஸ்ஐஎஸ் தீவிரவாதிகள் கைப்பற்றினர். இதையடுத்து தீவிரவாதிகளிடம் இருந்து மொசூல் நகரை மீட்க அந்நாட்டு ராணுவம் முழு முயற்சிகளை எடுத்தது.

PM Al-Abadi arrives in Mosul to announce its liberation and congratulate the armed forces and Iraqi people on this victory pic.twitter.com/bUtkj7z88A