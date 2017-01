அடுத்த வாரம் ஒரு பெரிய்ய்ய்ய்ய்ய்ய விண்கல் நம்மை அழிக்கப் போகுதாம்.. நல்லா விட்ராங்கய்யா உடான்ஸு!

பூமியை அடுத்த வாரம் கடக்கவுள்ள ராட்சத விண்கல் பூமி மீது மோதும் என்று சில விஞ்ஞானிகள் கிலி ஏற்படுத்தியுள்ளனர். ஆனால் நாசா இதை மறுத்துள்ளது.

English summary

NASA has said that A massive asteroid to cross Earth by next week. But conspiracy theorists have predicted a 'doomsday' scenario, they say that the asteroid will collided with Earth and kill all of us.