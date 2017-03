"ஷாக்கிங்"... பலாத்காரத்தின்போது பெண் சத்தம் போடவில்லை என்பதால் குற்றவாளிக்கு விடுதலை!

இத்தாலியில் பாலியல் பலாத்காரத்தின் போது பெண் சத்தம் போடவில்லை என்பதை காரணமாக வைத்து குற்றவாளியை நீதிபதி விடுதலை செய்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Monday, March 27, 2017, 12:49 [IST]

English summary

Italian Judge acquitted a man in a Sexual Assault Case Because Woman Didn't Scream During Alleged Attack. Italy's justice minister has requested an investigation into whether a judge rightfully acquitted a man of a sexual assault charge because the woman did not scream.