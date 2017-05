அமெரிக்க போர்க் கப்பலை தூள் தூளாக்குவோம் என வட கொரியா எச்சரிக்கை.. காப்பாற்ற களமிறங்கிய ஜப்பான்!

எங்கள் எல்லைக்குள் நுழைந்தால் அமெரிக்க கப்பலைத் தூள் தூளாக்குவோம் என்று வடகொரியா மிரட்டியது.அதனையடுத்து அமெரிக்க கப்பலை பாதுகாக்க கொரிய கடல்பகுதிக்கு, ஜப்பான் நாட்டுப் போர்க்கப்பல் விரைந்துள்ளது.

English summary

Japan govt navy has dispatched its largest war ship reportedly tasked with escorting US military ships off the Japanese coastamid heightened tension on the Korean Peninsula.