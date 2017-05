விக்கிலீக்ஸ் நிறுவனர் ஜூலியன் அசாஞ்சே மீதான பாலியல் வழக்கை கைவிட்ட ஸ்வீடன்!

2012 முதல் 5 ஆண்டுகளாக தூதரகத்தில்தான் தஞ்சமடைந்துள்ளார் ஜூலியன் அசாஞ்சே. இந்த நிலையில் பலாத்கார வழக்கை கைவிடுவதாக இவ்வழக்கை கையாண்ட ஸ்வீடன் தலைமை வழக்கறிஞர் மரியானே நை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Julian Assange rape investigation dropped by Swedish prosecutors after seven years as Sweden's top prosecutor says she is dropping an investigation into a rape claim against him.