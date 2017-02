டிரம்பை பின்பற்றும் குவைத்.. பாக்.உள்பட 5 இஸ்லாமிய நாடுகளுக்கு விசா வழங்கத் தடை

பாகிஸ்தான், சிரியா உள்பட இஸ்லாமியர்கள் பெரும்பான்மையாக வசிக்கும் 5 நாடுகளுக்கு விசா வழங்க குவைத் அரசு தடை விதித்துள்ளது.

English summary

Kuwait is following US President Donald Trump's path. There are reports that Kuwait has banned visa for Pakistani citizens.