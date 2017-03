எத்தியோப்பியாவில் குப்பைமேடு சரிந்து விழுந்ததில் 46 பேர் பரிதாப மரணம்

உலகின் வறுமையான நாடுகளில் ஒன்றான எத்தியோப்பியாவில் மிகப் பெரிய குப்பை மேடு சரிந்து விழுந்ததில் 46 பேர் இடுபாடுகளில் சிக்கி உயிரிழந்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In Ethiopia, Addis Ababa a large rubbish dump was slided and it killed 46 peoples including women and children. They were garbage pickers.