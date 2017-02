தமிழ்ப்பெண்கள் செக்ஸ் அடிமைகளாக வைக்கப்பட்டிருந்தனர்... சர்வதேச அமைப்பு பகீர் தகவல்

இலங்கையில் தமிழ்ப் பெண்கள் பாலியல் அடிமைகளாக வைக்கப்பட்டிருந்ததாக சர்வதேச அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

Sri Lankan military used Tamil women as sex slaves, according to the International Organization for Truth and Justice. The organization has published the reports of soldiers involved in these crimes.