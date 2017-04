இப்படை தோற்பின் எப்படை வெல்லும்... விவசாயிகளுக்காக லாஸ் வேகாஸில் திரண்ட தமிழர்கள்!

டெல்லியில் போராடும் தமிழக விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்காவின் லாஸ்வேகாஸில் திரண்ட தமிழர்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.

English summary

Las Vegas Tamils supports Tamil farmers protest in Delhi. Laws vegas Tamil comunity was conducting the protest. Many tamils have participated in this protest.