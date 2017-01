ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக நாளை லண்டனில் தமிழர்கள் போராட்டம்

லண்டனில் உள்ள வெம்பிளி அரங்கில் நாளை ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக போராட்டம் நடைபெறவுள்ளது.

English summary

Indians living in UK have supported for Jallikattu. they go to Demonstration to support Jallikattu and to lift the ban.