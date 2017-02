லண்டனில் பொங்கல் கொண்டாட்டம்... ஔவையார்,திருவள்ளுவர், கண்ணகி வேடமிட்டு சிறுவர்கள் அசத்தல்!!

லண்டனில் வசிக்கும் தமிழர்கள் சார்பில் பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது. இதில் ஏராளமானோர் உற்சாகமுடன் கலந்துகொண்டனர்.

Story first published: Wednesday, February 1, 2017, 18:50 [IST]

English summary

London Tamils celebrated pongal festival. In that festival Children's were dressed like ouvaiyar, Thiruvalluvar, Abdulkalam, Kannagi and so. People were enjoyed this festival in new berry, London.