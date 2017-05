இங்கிலாந்து மான்செஸ்டர் இசை நிகழ்ச்சியில் வெடிகுண்டு வைத்தவர் இவர்தானாம்

இங்கிலாந்து மான்செஸ்டரில் நடைபெற்ற பாப் இசை நிகழ்ச்சியில் வெடிகுண்டு வைத்தவரின் பெயர் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

English summary

The police have named Salman Ramadan Abeidi, a Mancunian of Libyan dissent as the terrorist who carried out the Manchester Arena attack in UK which killed 22 and injured 59 others.