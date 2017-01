சீனாவில் மனைவி, குழந்தையின் கண் முன்னே கணவரை கடித்து குதறிய புலிகள் - அதிர்ச்சி வீடியோ

சீனாவின் பிரபல பூங்கா ஒன்றில் மனைவி மற்றும் குழந்தை கண்முன்னே புலிகள் கணவரை கடித்துக் குதறிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Tuesday, January 31, 2017, 2:05 [IST]

A man was mauled to death by a tiger in zoo enclosure in China's Ningbo city.