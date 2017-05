சவுதி பயணத்தின் போது தலையில் முக்காடு போட மறுத்த ட்ரம்ப் மனைவி மெலேனியாவால் சர்ச்சை!

சவுதி அரேபியாவிற்கு முதல்முறையாக சுற்றுப்பயணம் வந்துள்ள அமெரிக்காவின் முதல் பெண்மணி மெலேனியா ட்ரம்ப்பின் பயணம் தொடக்கத்திலேயே சர்ச்சையை எழுப்பியுள்ளது.

English summary

Melania Trump started her very first foreign trip to Saudi Arabia as US first lady with a small dose of controversy