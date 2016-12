மெக்சிகோ பட்டாசு சந்தையில் தீ விபத்து: 29பலி, 70 பேர் படுகாயம்

மெக்சிகோவில் உள்ள மிகப்பெரிய பட்டாசு சந்தையில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் 29பேர் பலியாகினர், 70க்கும் மேற்பட்டோர் பலியானதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 9:54 [IST]

English summary

A massive explosion gutted Mexico’s biggest fireworks market, killing at least 29 people and injuring 70, authorities said.