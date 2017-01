பிரபஞ்ச அழகி ஆனார் மிஸ் பிரான்ஸ்: இந்திய அழகி...ப்ளீஸ் கேட்காதீங்க

மணிலா: பிரான்ஸை சேர்ந்த ஐரிஸ் மிட்டிநேர் பிரபஞ்ச அழகியாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்திய அழகி ரோஷ்மிதா முதல் 10 நபர்களில் கூட தேர்வாகவில்லை.

65வது பிரபஞ்ச அழகிப் போட்டி பிலிப்பைன்ஸ் தலைநகர் மணிலாவில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் இந்தியா சார்பில் பெங்களூரை சேர்ந்த ரோஷ்மிதா ஹரிமூர்த்தி கலந்து கொண்டார்.

