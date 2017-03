மாயமான இளைஞர் மலைப்பாம்பின் வயிற்றில் இருந்து சடலமாக மீட்பு.. இந்தோனேஷியாவில் பயங்கரம் - வீடியோ

இந்தோனேஷியாவில் மாயமான இளைஞர் ஒருவர் மலைப்பாம்பின் வயிற்றில் இருந்து சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Thursday, March 30, 2017, 13:45 [IST]

English summary

A Missing man found dead in belly of 7m-long python in Indonesia.