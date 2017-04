ஆப்கனில் தீவிரவாதிகள் தலைமீது குண்டை போட்ட அமெரிக்கா.. சில வினாடிகளில் எல்லாம் நாசம்: பரபர வீடியோ

விமானத்திலிருந்து குகை குறி வைக்கப்படும் காட்சி, அது வீசப்படும் காட்சி, வெடித்து சிதறியதும், ஒரு புகை மூட்டம் மேலே எழும் காட்சி ஆகியவற்றை அமெரிக்க பாதுகாப்பு துறை வீடியோவாக வெளியிட்டுள்ளது.

A #MOAB bomb strikes #ISIS cave & tunnel systems in eastern #Afghanistan . The strike was designed to minimize risk to Afghan and U.S. Forces pic.twitter.com/7pfBYQzk5F



A MOAB bomb strikes ISIS cave & tunnel systems in eastern Afghanistan. The strike was designed to minimize risk to Afghan and U.S. Forces, says Department of Defense.