ஆப்கான் ஐஎஸ் தீவிரவாதிகள் மீது அமெரிக்கா வீசிய குண்டு.. சதாமை பயமுறுத்த தயாரிக்கப்பட்டது!

21,600 பவுண்ட் எடை கொண்ட மிகப்பெரிய ஜிபியு - 43 வெடிகுண்டை ஆப்கானிஸ்தான் மீது அமெரிக்கா வீசியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

On Thursday, the United States of America dropped the most powerful non-nuclear bomb on Afghanistan to target a cave used by Islamic State militants. Here is what we should know about the 'Mother of all Bombs.'