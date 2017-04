பஹ்ரைனில் இலவச யோகா பயிற்சி.. மன அழுத்தைத்தை குறைக்க இசையுடன் யோகா!!

சஹாஜா யோகா பஹ்ரைன் சார்பில் மே 1-ந் தேதி மாலை இசையுடன் கூடிய யோக பயிற்சி அளிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Sahaja Yoga Bahrain in association with Opel consultants proudly presents Music and Meditation, a vibrant evening filled with enlightening music that will soothe and nourish the soul.