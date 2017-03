காணாமல் போன சந்திராயன்-1 விண்கலம்.. கண்டுபிடித்துக் கொடுத்தது நாசா!

இந்தியாவின் முதல் நிலவு ஆய்வு செயற்கைக் கோளான சந்திரயான்-1 விண்கலம் நிலவை சுற்றி வருவதை நாசா கண்டறிந்து உள்ளது.

English summary

The National Aeronautics and Space Administration has found India's first Lunar probe, the Chandrayaan-1, which is now orbiting the moon.