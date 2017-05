ரான்சம்வேர் வைரஸுக்கும் எங்களுக்கும் எந்தத் தொடர்பும் கிடையாது... குழந்தைசாமி கோஷ்டி"மறுப்பு

உலகை அச்சுறுத்தி வரும் ரான்சம்வேர் வைரஸுக்கும் வடகொரியாவுக்கு எந்தவிதமான தொடர்பும் இல்லை என்று வடகொரியா தடாலடியாக மறுத்துள்ளது.

English summary

North Korea has denied allegations about its involvement in the recent global cyber-attack as ridiculous.