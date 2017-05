எல்லா இடம் போறீங்க.. விவசாயிகள பார்க்க மாட்டீங்களா- ஷேக்கை வைத்து மோடியை கலாய்க்கும் வைரல் வீடியோ

பிரதமர் நரேந்திர மோடி உலகம் முழுவதும் சுற்றுப் பயணம் செல்லும் போது விவசாயிகளையும் சந்திக்கலாமே என்று சவுதி அரேபியா ஷேக் ஒருவர் கேட்கும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

English summary

Non Resident Indian youth's video to request PM modi to meet the farmers with Dubai Shake going viral in social media