அணு ஆயுத சோதனையை நிறுத்த முடியாது.. முடிஞ்சத பாத்துக்குங்க.. அமெரிக்காவுக்கு வடகொரியா ரிப்ளை!!

அணு ஆயுத சோதனையை நிறுத்த முடியாது என அமெரிக்காவுக்கு வடகொரியா பதிலளித்துள்ளது.

English summary

A North Korean government official in a rare interview promised his country's nuclear tests would never stop as long as the US continued what they viewed as acts of aggression.