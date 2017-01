அமெரிக்காவுக்கே அதிபரா இருந்தாலும்.. மனைவி குறித்து பேசும் போது நா தழுதழுக்க கண்கலங்கிய ஒபாமா

அதிபர் ஒபாமா இன்று தனது இறுதி உரையின் போது அவரது மனைவி மிட்செல் குறித்து பேசினார். அப்போது அவர் கண்கலங்கினார்.

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 11:42 [IST]

English summary

US President Obama was giving his Farewell speech in Chicago today. US President Obama was shed tears when he was speaking about his wife.