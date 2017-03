உலக அளவில் வெறும் 25 சதம்தான் டிஜிட்டல் பெண்கள்.. மகளிர் பற்றி என்ன சொல்கிறது ஐ.நா

ஆண்களுக்கும் சேர்த்து 8 மணி நேர வேலை உறுதிப்படுத்தித் தந்த பெண்கள் தினம் இன்று உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. சென்னை: இன்று உலக மகளிர் தினம். உலக முழுவதும் கொண்டாடும் இந்த தினத்தில்தான் ஆண்களுக்கு

English summary

Only 25 percent women in Digital factory, said UNO’s Phumzile Mlambo-Ngcuka