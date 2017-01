ட்ரம்பின் தடை பட்டியலில் நம்ம "பங்காளி" பாக். வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில்... வெள்ளை மாளிகை தகவல்

அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் 7 நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் உள்ளே நுழைய தடை விதித்துள்ளார். அந்தப்பட்டியலில் எதிர்காலத்தில் பாகிஸ்தானும் இடம் பிடிக்கும் என வெள்ளை மாளிகை தெரிவித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

There is a possibility in the future of including Pakistan in the list of countries from where immigration has been banned, a top White House official indicated on Sunday. For the first time that Pakistan was under consideration to be put in that category in America.