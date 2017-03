பாஜக தேர்தல் வெற்றி.. மோடிக்கு வாழ்த்து கடிதம் எழுதிய 11 வயது பாகிஸ்தான் சிறுமி! வைரலாகும் கடிதம்

உத்தரபிரதேச சட்டசபைத் தேர்தலில் பாஜக அமோக வெற்றி பெற்றதையடுத்து, பிரதமர் மோடிக்கு பாகிஸ்தான் சிறுமி வாழ்த்துக் கூறி கடிதம் ஒன்றை எழுதியுள்ளார்.

English summary

Aqeedat Naveed (11), in her letter to the PM, said that governments of Pakistan and India should buy more books, instead of bullets, to start a new chapter of peace between the two countries.