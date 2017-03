பாரிஸ் நகருக்கு சிம்மசொப்பனமாக மாறிய எலிப்படை

பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிஸில் அதிகரித்துவரும் எலி இனப்பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்தவும், நகரின் தெருக்களில் உள்ள சிகரெட் துண்டுகளை சுத்தப்படுத்தவும் புதிய திட்டங்களை பாரிஸ் மேயர் ஆனி ஹிடால்கோ அறிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, March 13, 2017, 12:30 [IST]

English summary

The mayor of Paris said Sunday the city would spend 1.5 million euros to rid the French capital of rats and install more public ashtrays to clean up the city's streets.