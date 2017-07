மும்பை தாக்குதலில் உயிர் தப்பிய சிறுவன் மோஷேவை சந்தித்த பிரதமர் மோடி!

ஜெருசலம்: மும்பையில் நடந்த பயங்கரவாதிகளின் தாக்குதலில் உயிர் தப்பிய யூத சிறுவன் மோஷே ஹோல்ட்ஸ்பெர்கை இஸ்ரேலில் இன்று பிரதமர் மோடி சந்தித்தார்

பிரதமர் நரேந்திர மோடி மூன்று நாள் அரசு முறைப் பயணமாக நேற்று இஸ்ரேல் சென்றுள்ளார். டெல் அவிவ் விமான நிலையம் சென்று இறங்கிய மோடிக்கு சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அந்நாட்டுப் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு நேரில் சென்று சிறப்பான வரவேற்பு அளித்து இருந்தார். பின்னர் அவரது வீட்டில் நேற்று இரவு விருந்து அளித்தார். அப்போது பெஞ்சமின் குடும்பத்தினர் அனைவரும் இந்த விருந்தில் கலந்து கொண்டு மோடியை சிறப்பித்தனர்.

