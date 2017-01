130 மனைவிகள், 203 குழந்தைகள்.. நைஜீரியாவின் சர்ச்சை மத போதகர் காலமானார்

நைஜீரியாவில் அதிக மனைவிகள் மற்றும் குழந்தைகளுடன் வாழ்ந்து வந்த மதபோதகர் காலமானார். அவருக்கு வயது 93.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A former Muslim preacher who rose to fame in Nigeria for marrying more than 100 women has died at the age of 93.