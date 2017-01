தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்தக்கோரி அமெரிக்காவில் தமிழர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டுப்போட்டிகளை நடத்தக்கோரி அமெரிக்காவில் தமிழர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர். அவர்கள் குடும்பம் குடும்பமாக இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர்.

English summary

American Tamils was ptrotesting Newyork for demanding Jallikattu. The participated with their family.