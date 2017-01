தமிழர்களின் வீரவிளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக வியட்நாமிலும் போராட்டம்!!

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். வியட்நாமிலும் தமிழர்கள் பாரம்பரிய விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக போராட்டங்கள் நடைபெற்றன.

English summary

Protest in Vietnam for supporting jallikattu. they were demanding to ban peta in India.